Zwei Tage vor der finalen Enthüllung hat ein Zubehör-Leak von Hori nochmal interessante Details zu Nintendo Switch zu Tage gefördert.

Kurz vor der endhültigen Vorstellung von Nintendos neuer Konsole Switch sind einige Bilder aufgetaucht, die uns einen Eindruck davon verschaffen, wie Dritthersteller-Zubehör für das Hybridsystem künftig aussehen kann und wird. Der Twitter-Nutzer DroidXAce veröffentlichte Fotos, die als "Konzepte in Arbeit" von Hori bezeichnet werden. Zu sehen sind unter anderem Schutzteile oder Skins für den Joycon-Grip-Controller und die Docking-Station, sogar eigene Controller. Die Teile wurde später von Laura Kate Dale von Let's Play Video Games als echt bestätigt.

Dabei sind einige interessante Dinge zu erkennen. Beispielsweise soll der The-Legend-of-Zelda-Breath-of-the-Wild-Skin für Nintendo Switch schon im März erscheinen. Seit einiger Zeit ist nicht mehr sicher, ob es das Open-World-Adventure in allen Regionen der Erde noch zum Start der Konsole auf den Markt schafft. Natürlich könnte es sich bei dem Marktdatum für den Aufkleber auch nur um einen Platzhalter handeln.

Weiter geht es mit dem Hori-Controller, der uns einen guten Blick auf etwas gewährt, das ein Teilen- beziehungsweise Aufnahme-Button sein könnte. Wie Ars Technica anmerkt, ähnele das Symbol dem Aufnahmeknopf auf Fernbedienungen für Videorecorder. Des Weiteren umfasst die Peripherie einen Fighting-Stick, obwohl zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts Offizielles zu einem Kampfspiel für Nintendo Switch bekannt ist. Dabei könnte es sich um den Port von Super Smash Bros. handeln, der Gerüchten zufolge in Planung sei.

Zum Schluss geben Aufbewahrungsmöglichkeiten für Cardridges Aufschluss darüber, dass die Spielkarten in etwa so groß sein werden wie jene für den 3DS. Da Hori offensichtlich auch an einem LAN-Adapter arbeitet, sieht es ganz danach aus, als würde Nintendos neue Konsole auch diesmal nicht ab Werk über einen eigenen LAN-Anschluss verfügen wird. Am kommenden Freitag um 5 Uhr deutscher Zeit enthüllt Nintendo die letzten Details zur Switch im Rahmen einer etwa einstündigen Präsentation, die live aus Tokyo ausgestrahlt wird.