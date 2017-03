Die Nintendo Switch ist bekanntermaßen gut aus den Startlöchern gekommen, allerdings kämpft die Konsole - wie das in frühen Phasen nach dem Release üblich ist - noch mit diversen Problemchen. Für eines soll die Wi-Fi-Verbindung verantwortlich sein.

Laut einem Bericht von Nintendo Life könnte die Wi-Fi-Verbindung der Nintendo Switch für einige Performance-Probleme verantwortlich sein. Die Hybrid-Plattform scannt demnach in regelmäßigen Abständen nach entsprechenden Signalen und just in diesem Augenblick wird die CPU spürbar stärker ausgelastet. Das hat wiederum negative Auswirkungen auf die Framerate, insbesondere in anspruchsvollen Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Das sogenannte Auto-Connect-Feature, das für diese Performance-Einbrüche als verantwortlich ausgemacht wurde, wird im Hintergrund ausgeführt und könnte erklären, warum es zu Performance-Einbrüchen eher sporadisch und inkonsistent kommt. Laut einem Entwickler, der anonym bleiben möchte, ist sich Nintendo des Problems bereits bewusst und arbeitet schon an einem Hotfix, der im nächsten Firmware-Update enthalten sein dürfte und dieses Problem beheben soll.