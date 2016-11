Für Januar wurde bereits die ausführliche Vorstellung der neuen Nintendo-Konsole Switch bestätigt. Nun hat Nintendo ein weiteres Event angekündigt.

Am 12. Januar wird Nintendo im japanischen Tokio die neue Konsole Switch erstmals ausgiebig vorstellen. Kurze Zeit später wird die Hardware zudem auch Journalisten in den Vereinigten Staaten präsentiert.

So hat das Unternehmen nun bestätigt, dass es bereits am darauffolgenden 13. Oktober in New York ein weiteres Event geben wird. Dabei handelt es sich jedoch vermutlich eher um ein privates Hands-On-Event, das insgesamt fünf Stunden dauern soll. Eine Übertragung ist eher unwahrscheinlich, allerdings dürften vom Event durchaus weitere Informationen zur Switch ans Licht kommen.

Der Release der Plattform ist für März 2017 geplant. Vom Enthüllungs-Event sind der konkrete Termin und der Preis neben weiteren Details zu den Features sowie zum Launch-Line-up zu erwarten.