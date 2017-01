Nach und nach veröffentlichen Händler ihre Preise für die Nintendo Switch. Nun ist auch der derzeitige Preis bei Best Buy geleakt worden.

Nur noch zweimal schlafen, dann serviert uns Nintendo endlich die nötigen Informationen zur Nintendo Switch. Nachdem wir euch heute bereits einen möglichen Preis der neuen Konsole präsentieren konnten, nennt nun Best Buy einen weiteren Preis.

So hat der Reddit-User radoster95, der bei dem Händler arbeitet, entdeckt, dass ein interne Preisänderung bekanntgegeben wurde. Dabei handelt es sich um den Preis der Switch, der nun 249,99 Dollar beträgt. Damit würde der Preis in dem Rahmen liegen, den Nikkei am Wochenende genannt hat.

Natürlich sind das noch immer keine offiziellen Angaben, jedoch werden wir spätestens am Freitag endlich schlauer sein und alle Informationen zur Konsole erfahren.