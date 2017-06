Nintendo hat seiner aktuellen Plattform Switch ja bereits das ein oder andere Spiel spendiert, das es auch auf der Wii U gibt oder gab. Künftig könnte es noch mehr davon geben.

Mario Kart 8, LEGO City Undercover oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind Beispiele für Titel, die sowohl für die Wii U als auch für die Switch veröffentlicht wurden. Laut Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, wird es davon in Zukunft noch weitere geben.

Die Portierung von Wii-U-Spielen auf die Switch hat sich bislang für Nintendo als profitabel erwiesen. Mario Kart 8 hat sich in der erweiterten Version auf der Switch extrem gut verkauft, obwohl zuvor bereits 8,13 Millionen Wii-U-Nutzer zugeschlagen hatten. Gegenüber IGN führt Fils-Aime daher auch aus, dass weitere solche Umsetzungen denkbar seien. Mit Pokémon Tekken DX im September ist ja der nächste solche Titel bereits fest eingeplant.

Man wolle laut dem Nintendo-Präsidenten aber verhindern, dass es sich dann um strikte Portierungen handle. Vielmehr müsse es sich bei der Switch-Fassung dann auch um "die definitive Version dieser Software" handeln. Kurzum: Switch-Umsetzungen sind dann im Regelfall in irgendeiner Form erweiterte Fassungen der Wii-U-Version.