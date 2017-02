Nur noch eine Woche bis Nintendos neue Konsole erscheint. Pünktlich zum Launch der Nintendo Switch wird auch der eShop zur Verfügung stehen. Nun wurden drei Download-Spiele pünktlich zum Start des Wii-U-Nachfolgers bestätigt.

Nach der offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch im Zuge einer Präsentation am 13. Januar waren viele Fragen noch offen und das Launch-Line-Up wirkte eher klein. Mittlerweile sind weitere Spiele wie I Am Setsuna oder Constructor HD für den 3. März bestätigt worden. Gemeinsam mit der endgültigen Bestätigung, dass der eShop direkt zum Start der Konsole zur Verfügung steht, hat Nintendo nun drei weitere Download-Spiele für die Nintendo Switch bestätigt. Dabei handelt es sich um Fast RMX, Shovel Knight: Specter of Torment und Shovel Knight: Treasure Trove.

Fast RMX ist der nächste Science-Fiction-Racer des Münchner Entwicklerstudios Shin'en Multimedia, die mit dem exklusiv für Switch erscheinenden Rennspiel an Fast Racing Neo anknüpfen. Erneut werden Rennen in Überschall-Geschwindigkeit versprochen.

Etwas verwirrender könnte es bei Shovel Knight: Specter of Torment und Shovel Knight: Treasure Trove werden. Das sind nicht zwei unterschiedliche Versionen des erfolgreichen und beliebten Plattformers, sondern verschiedene Spiele. Shovel Knight: Treasure Trove ist eine Art Complete Edition, die neben allen bisher veröffentlichten Updates und dem ursprünglichen Shovel Knight auch das neue Shovel Knight: Specter of Torment beinhaltet. Dieses wiederum ist ein komplett neues Spiel, das in einer komplett neuen Kampagne einen der Gegner des Hauptspiels in den Mittelpunkt stellt. Die Hauptrolle übernimmt der Fiesling Specter Knight und die Geschichte ist als Prequel angelegt. Beide Download-Titel erscheinen zeitexklusiv für die Nintendo Switch und erst später für andere Systeme.

Um den eShop und andere Online-Funktionen nutzen zu können ist ein Day-One-Update der Nintendo Switch, das pünktlich zum Launch am 3. März verfügbar sein soll, notwendig.