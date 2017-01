Zuletzt hat sich der allseits bekannte Branchenexperte Michael Pachter bereits zum zu erwartenden Verkaufserfolg der Nintendo Switch geäußert. Jetzt folgten weitere Branchenanalysten mit ihrer Prognose.

Die Rede ist in diesem Fall von DFC Intelligence. Das Unternehmen hat sich nach der Vorstellung der Switch nun ebenfalls geäußert und eine Einschätzung dazu abgegeben, wie sich die Switch am Markt schlagen und gegen die Konkurrenz behaupten könnte.

Die Hybrid-Konsole soll den Vorgänger Wii U demnach bis zum Jahr 2020 um satte 26 Millionen verkaufte Exemplare übertreffen. Bis zu diesem Zeitpunkt erwarte man demnach bis zu 40 Millionen Verkäufe der Switch. Das habe eine durchgeführte Analyse der Situation ergeben, so DFC-Vorsitzender David Cole.

Der eigentliche Verkaufsstart könnte dabei noch eher schleppend verlaufen, da das Launch-Line-up der Switch durchaus überschaubar sei. Auch der Liefersituation traue man zu Beginn noch nicht ganz, auch wenn Nintendo bereits betonte, dass man bereits zum Launch rund zwei Millionen Exemplare weltweit zur Verfügung stellen und sämtliche Nachfragen in diesem Zeitfenster befriedigen wolle.

Gegenüber der Wii U ist die Prognose durchaus hoch gegriffen, doch man sei überzeugt, dass eine Nachfrage für die Switch vorhanden sei. Allerdings gebe es im Weihnachtsgeschäft 2017 die Hürde zu meistern, dass man auch wirklich eine breitere Zahl an Interessenten für die Switch gewinnen könne.

Im Vergleich zur Wii wird der Switch ein geringeres Verkaufspotential eingeräumt. Diese hatte zuletzt die Marke von 101,6 Millionen verkauften Exemplaren erreicht; im Schnitt wurden von der Wii 10,2 Millionen pro Jahr verkauft, wobei natürlich die ersten Verkaufsjahre deutlich verkaufsträchtiger waren. An diesen Schnitt wird die Switch ziemlich sicher nicht heranreichen. Die durchschnittlich 3,34 Millionen Verkäufe pro Jahr der Wii U sollten aber kein Hindernis darstellen.

Felix war in Frankfurt bei Nintendo und konnte schon ausführlich die neue Nintendo Switch antesten. Er zockt u.a. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splat