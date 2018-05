Nintendo hat mit der Switch unglaublich großen Erfolg, sieht sich wegen der Hybrid-Plattform nun aber einer neuen Klage ausgesetzt. Gamevice sieht sich in den eigenen Patenten verletzt.

Nintendo sieht sich wieder einer Klage durch Gamevice ausgesetzt, wobei es um das Design der Nintendo Switch und der Joy-Con-Controller geht. Diese sollen Gamevice-Patente verletzen. Gamevice hat selbst Controller gefertigt, die man auf Handheld-Geräte zum Zocken aufbringen kann und die den Joy-Cons recht ähnlich sind.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hatte Gamevice eine entsprechende Beschwerde bereits im August 2017 formuliert, diese aber zwei Monate später zunächst zurückgezogen. Nun wurde diese aber erneut bei der US International Trade Commission eingereicht. Die Behörde sagte in einer Stellungnahme, dass man sich derzeit bereits in Ermittlungen bezüglich "bestimmter portabler Gaming-Systeme mit befestigbaren Controllern und Komponenten" beschäftige.

Konkret geh es um zwei Patente von Gamevice, von denen Nintendo Kenntnis gehabt haben soll, als die Switch entstand. Die Patente drehen sich um das Design der an den gegenüber liegenden Seiten eines Mobilgeräts anbringbaren Controller - eben wie das bei der Switch der Fall ist. Gamevice hatte 2015 ein namensgleiches Produkt auf den Markt gebracht und unterstützt mit diesem Apple- und Samsung-Smartphones sowie -Tablets.

Die im vergangenen Jahr zurückgezogene Frage betraf noch die Patent-Nummer 9.126.119, die nun eingereichte Klage dreht sich jedoch um die US-Patente Nummer 9.855.498 und 9.808.713. Warum Gamevice die Klage in einem ersten Schritt zurückgezogen hat, ist nicht bekannt.

Unter anderem wird nun begehrt, dass ein Import-Stop in den USA für die Switch verhängt wird. Nintendo hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Es ist aber anzumerken, dass die Japaner schon häufiger derartige Anschuldigungen über sich ergehen lassen mussten.