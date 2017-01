In einem Gespräch erklärte der Präsident von Nintendo of America warum die Nintendo Switch mehr Erfolg als die Nintendo Wii U haben wird. Innerhalb des Unternehmes soll es zu einer besseren Kommunikation gekommen sein.

Reggie Fils-Aime, der Präsident von Nintendo of America, hat sich erneut zur Nintendo Switch und Nintendo Wii U geäußert. Diesmal nannte er Gründe, warum die neue Konsole mehr Erfolg als die letzte Hardware haben wird. Bei der Nintendo Wii U fehlten laut ihm eine klarere Aussage an die Verbraucher und regelmäßigere Spieleveröffentlichungen. Diesmal gab es eine effektivere Kommunikation bezüglich der Neuartigkeit der Konsole und auch an Inhalten soll es langfristig gesehen nicht mangeln.

"Nintendo Switch ist eine Heimkonsole, die ihr mit jedem und überall spielen könnt. Wir sehen die Reaktion der Verbraucher bei Twitter oder YouTube und auch alte High-School-Freunde schreiben mich an und fragen wie sie ihre Finger an die Nintendo Switch bekommen. Wir haben eine klare Aussage über die Konsole kommuniziert und sie kommt an. Die Wii U wird mit fantastischen Inhalten in die Geschichte eingehen, aber das Problem war, dass es zwischen den guten Titeln große Lücken zu füllen gab", erläutert Fils-Aime.