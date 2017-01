Nach der Vorstellung der Nintendo Switch haben viele Händler auch direkt Vorbestellungen entgegen genommen. Die Stückzahlen waren aber mitunter sehr begrenzt. Dieses Bild zeichnet sich nun auch im für Nintendo wichtigen japanischen Markt ab.

Bereits kurz nach dem Start der Vorbestellungen nahmen zahlreiche größere Händler in den USA und auch in Großbritannien bzw. Deutschland schon keine Bestellungen mehr entgegen, da offenbar die seitens Nintendo zugesicherten Mengen bereits vergriffen waren. Auch in Japan zeichnet sich ein solches Bild nun ab.

Laut einem neuen Bericht ist die Switch mittlerweile bei allen größeren japanischen Händlern vorerst vergriffen. Dazu zählen die populären Ketten wie Yodobashi Camera und BIC Camera. Auch Online-Reservierungen bei weiteren Anbietern wie Sofmap, Edion, Rakuten Books und Amazon sind in Japan gegenwärtig aber nicht mehr möglich.

Sowohl vom grauen als auch vom farbigen Modell der Switch seien gegenwärtig keine Exemplare mehr zum Konsolen-Launch am 03. März lieferbar, heißt es. Ob und wann Nintendo weitere Stückzahlen zusichert, ist nicht klar und bleibt vorerst abzuwarten. In Japan jedenfalls ist die Switch zum Launch derzeit nur noch bei einigen kleineren Händlern zu bekommen.