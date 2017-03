Weil seine Mutter den Kauf einer Nintendo Switch nicht einsieht, bastelt sich ein junger Schüler aus Japan die Konsole eben selbst. Das Interessante: Das Modell verfügt sogar über einige grundlegende Funktionen des Originals.

Gerade in jungen Jahren sind die Wünsche bekanntlich besonders groß, doch das Begehren des kleinen Bruders des japanischen Twitter-Nutzers fraise_ama nach einer Switch-Konsole prallt an seiner Mutter ab. Sie sieht die Anschaffung und natürlich unbedingte Notwendigkeit des Geräts nicht ein. Der Schüler der fünften Klasse hat deswegen Kleber und Schere in die Hand genommen und die komplette Konsole samt Zubehör aus Pappe nachgebastelt. Eigentlich unspektakulär, doch das Switch-Modell verfügt über einige Grundfunktionen des Originals.

Beispielsweise können die Papp-Joy-Cons in die Tablet-Nachbaut und den gebastelten Joy-Con-Grip geschoben werden. Selbst an kleine Cartridges hat der Schüler gedacht. Natürlich kann das ganze in eine etwas wacklige Basis-Station gestellt werden. Laut fraise_ama möchte sein Bruder später einmal Videospiel-Designer werden. Vielleicht konnte diese Verzweiflungstag das Herz der Mutter ja mittlerweile erweichen.