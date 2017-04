Nachdem Nintendo bereits die Verkaufszahlen der neuen Konsole Switch und von The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht hat, sind durch den Finanzbericht nun Absatzzahlen von den drei Launch-Titeln 1-2 Switch!, Super Bomberman R und Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! bekannt.

Der große Nintendo-Switch-Launch-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat sich, wie seit gestern bekannt ist, insgesamt 2,76 Millionen Mal verkauft. Damit liegen die Absätze für das Open-World-Spiel höher als die Konsolenverkäufe. Im Geschäftsbericht für das Finanzjahr 2016/2017 hat Nintendo nun zu drei weiteren zum Switch-Launch erschienenen Spielen Zahlen bekannt gegeben.

Demnach steht die Minispielsammlung 1-2 Switch!, die auf den Einsatz der Joy-Cons ausgerichtet ist, kurz davor die Millionen-Marke zu durchbrechen. Das von Konami zum Start der neuen Konsole veröffentlichte Super Bomberman R wanderte im März über 500.000 Mal über die physische und digitale Ladentheke. Auch das ausschließlich im eShop erhältliche Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! konnte im ersten Monate der Switch überzeugen. Weltweit wurde das kooperative Puzzle-Spiel 350.000 Mal runtergeladen.

Auch die Nintendo Switch überzeugt mit den ersten Verkaufszahlen. Erschienen ist die neue Konsole weltweit am 3. März 2017, ist damit aber nicht das einzige neue System, das Nintendo in diesem Jahr veröffentlicht. Heute kündigte Nintendo überraschend den New Nintendo 2DS XL an (Zur News: Überraschend neuer Handheld angekündigt). Erscheinen soll das neue Modell der 3DS-Familie im Juli.