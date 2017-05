Für Nintendo gibt es Grund zur Freude, denn die Switch verkauft sich am wichtigen amerikanischen Markt weiter hervorragend. Dort avancierte die Plattform nun sogar zur erfolgreichsten im April.

Die US-amerikanische Marktforschungsgruppe NPD Group hat nun ihren Bericht für den abgelaufenen Monat April vorgelegt. Aus diesem geht hervor, dass die Nintendo Switch in den USA die am häufigsten verkaufte Konsole in diesem Monat gewesen ist. Die Erfolgsgeschichte der Hybrid-Plattform geht für Nintendo damit zunächst einmal ungebrochen weiter.

Von der Switch sollen allein im April 280.000 Exemplare in den USA verkauft worden sein. Die Konsole ist damit bereits zum zweiten Mal in Folge in den Vereinigten Staaten ganz oben im Hardware-Ranking zu finden. Auch der 3DS ist für Nintendo übrigen sweiter erfolgreich und verkaufte sich im gleichen Zeitraum 68.000 Mal.

Was die Software-Seite betrifft, so dürfte auch Mario Kart 8 Deluxe bei Nintendo für lachende Gesichter gesorgt haben (zum Mario Kart 8 Deluxe Test). 460.000 Einheiten des Spiels wurden in physischer Form in den USA verkauft, inklusive der digitalen Verkäufe steigt die Zahl gar auf 550.000 Exemplare. Beeindruckend vor allen Dingen auch deshalb, weil der Release erst gegen Ende des Monats erfolgte. Da der Bericht der NPD Group bis zum 29. April reicht, wurden diese Verkaufszahlen in nur zwei Tagen erreicht!

Auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2-Switch! und Snippeclips hatten erneut einen starken Monat.