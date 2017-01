In wenigen Tagen wird Nintendo die Switch ausführlicher vorstellen, im März wird die Konsole dann auch erscheinen. Was die zugehörigen Spieltitel betrifft, so spielt offenbar die Unreal Engine aus dem Hause Epic Games eine große Rolle.

Die populäre und opulente Engine von Epic Games wurde bereits für die Switch optimiert und erfreut sich unter den Entwicklern offenbar großer Beliebtheit. Aus diesem Grund werden zahlreiche der kommenden Switch-Spiele offenbar auf Basis der Unreal Engine entwickelt und erscheinen.

Das zumindest legen nun auch Aussagen von Takayuki Kawasaki nahe, seines Zeichens Territory Manager bei Epic Japan. Gegenüber der japanischen Webseite Social VR Info sagte dieser nun aus, dass viele aktuell in Entwicklung befindliche Switch-Spiele die Unreal Engine nutzen würde. Auch unter japanischen Entwicklern sei das Interesse an der hauseigenen Engine mittlerweile groß.

Während viele der gemeinten Spiele Multiplattform-Titel sind, die auch auf anderen Konsolen zu haben sein werden, zählt dazu aber beispielsweise mit Seasons of Heaven auch ein Switch-exklusives Spiel.