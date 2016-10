Offenbar wollte Nintendo die NX-Konsole schon im September vorstellen, aber ein Mario-Titel lief noch nicht perfekt. Das soll sich mittlerweile geändert haben.

Tom Philipps von Eurogamer, der im Sommer möglicherweise exklusive Information zu Nintendo NX erhalten haben möchte, hat sich zur heute um 16 Uhr bevorstehenden Vorstellung der Konsole geäußert. Ihmzufolge war im Juli noch geplant, NX im September vorzustellen, doch der neue Mario-Titel lief offenbar noch nicht perfekt. Da die nötigen Anpassungen inzwischen vorgenommen wurden, käme es jetzt zur Enthüllung.

Möglicherweise zeigt Nintendo heute Nachmittag also am Beispiel eines neuen Mario-Titels, wie das Konzept der Konsole funktioniert. In weniger als vier Stunden herrscht endlich, nach so langer Zeit, Gewissheit.