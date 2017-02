Während eines Indie-Showcase hat Nintendo am Abend erste Partnerschaften mit diversen unabhängigen Entwicklern in Bezug auf die neue Konsole Switch bestätigt.

Ab dem kommenden Freitag ist die neue Hybrid-Konsole Switch offiziell erhältlich und in diesem Jahr kann Nintendo noch auf die Unterstützung zahlreicher Indie-Entwickler zählen. Wie nun bestätigt wurde, sollen noch in diesem Jahr über 60 Indie-Titel für die neue Konsole veröffentlicht werden. Einige davon werden direkt zum Launch erhältlich sein, andere im Jahresverlauf via eShop folgen.

Zu den bestätigten Neuheiten für die Switch zählen der Nachfolger Runner3 von Choice Provisions, SteamWorld Dig 2 von Image & Form Games, Yooka-Laylee von Team17 und Playtonic, Blaster Master Zero von Inti Creates und Pocket Rumble vom Cucklefish Games. Zudem wurden auch Flipping Death von Zoink Games, Mr. Shifty von tinyBuild, WarGroove von Chucklefish Games, Stardew Valley aus dem gleichen Studio, Shakedown Hawaii von vBlank (ab April), Graceful Explosion Machine von Vertex Pop, TumbleSeed von aeiowu, die Special Edition von Overcooked von Team17 und Ghost Town Games und The Escapists 2 bestätigt.

Einen Überblick über die zahlreichen Indie-Titel für die Switch soll das nachfolgende Video verschaffen.