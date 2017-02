Während einer aktuellen Investorenkonferenz hat Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima ein wenig zur Nintendo Switch und dem Nintendo 3DS geplaudert.

In einem knappen Monat ist es soweit und die Nintendo Switch erscheint. Nun hat sich Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima auf einer Investorenkonferenz zum Software-Support und der internen Konkurrenz zum Nintendo 3DS geäußert.

So besteht nach wie vor der Plan, dass die Japaner den Handheld weiterhin unterstützen und er neben der neuen Heimkonsole existieren soll. Grund dafür ist, dass die beiden Plattformen unterschiedliche Charakteristiken aufweisen und der 3DS sich spürbar von der Switch abhebt.

Zu den Vorwürfen, dass die Switch mit einem schwachen Line-up daherkommt, ließ sich Kimishima entlocken, dass momentan bereits über 100 Titel bei 70 Publishern in der Pipeline sind und man weitere Ankündigung abwarten solle, bevor man sich ein Urteil erlaube.

