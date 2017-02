In einem Interview hat sich Bethesda-Game-Director Todd Howard zur Nintendo Switch und der Partnerschaft mit Nintendo geäußert.

Mit The Elder Scrolls V: Skyrim für die Nintendo Switch, erscheint in diesem Jahr das erste Spiel von Bethesda für eine Konsole von Nintendo. In einem aktuellen Gespräch hat sich Game-Director Todd Howard zu der neuen Konsole und die Partnerschaft mit den Japanern geäußert.

So gibt er zu verstehen, dass Nintendo früher kein Interesse an den Spielen von Bethesda hatte. Das hat sich nun geändert und die Japaner sollen großartige Partner sein, wenn es darum geht, das Rollenspiel auf ihre Konsole zu bringen. Außerdem gefällt Howard die Hybrid-Funktion sehr gut und man freut sich darauf, Skyrim dem Nintendo-Publikum zu präsentieren.