Präsident Tatsumi Kimishima hat jetzt angedeutet, dass die neu vorgestellte Switch-Konsole nur Teil eines größeren Ökosystems sein könnte.

Seit der Enthüllung der Switch am vergangenen Donnerstag wissen wir jetzt auch offiziell, dass Nintendo im kommenden März einen Hybrid aus stationärer Konsole und Handheld veröffentlichen wird. Nach dem Sichten des gut dreiminütigen Videos war aber auch klar, dass noch eine Menge Fragen offen sind und wir garantiert noch nicht alles zur kommenden Hardware gesehen haben.

Präsident Tatsumi Kimishima hat jetzt in einem Interview nach der Switch-Enthüllung gegenüber Bloomberg zumindest ein wenig Licht ins Dunkel gebracht und erklärt, dass der Wii-U-Nachfolger Teil eines größeren Ökosystems sei. Es wäre angemessen, so Kimishima, diese zusätzlichen Teile als Zubehör zu bezeichnen oder vielleicht Add-on-Hardware zu nennen. Es werde davon eine noch viel größere Spannweite geben.

Nintendo sieht die Switch laut Kimishima als Kernprodukt an, das in vielen Situationen von verschiedenen Leuten verwendet werden kann - sogar von Personen ohne Fernseher. Hier dupliziert man klar die Erfolgsformel der Wii, die mit ihren Fernbedienungs-Controllern neue Schichten erschloss, diese aber langfristig nicht an sich binden konnte. Bei der Wii U kam dann noch erschwerend der schnell nachlassende Third-Party-Support dazu.

Des Weiteren schloss Kimishima Funktionalität mit Hardware der Konkurrenz für den Moment aus - ein entsprechendes Gerücht zog vor einigen Monaten seine Kreise -, zeigte sich jedoch an Virtual Reality interessiert.