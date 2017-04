Die Nintendo Switch lässt sich ja nicht nur stationär, sondern auch mobile verwenden. Dabei wird von vielen die etwas überschaubare Akkulaufzeit bemängelt. Abhilfe soll nun ein neues Case schaffen.

Die Batterielaufzeit der Switch ist sicherlich nach heutigen Standards nicht gänzlich schlecht, fällt mit drei bis fünf Stunden aber für viele Spieler dennoch überschaubar aus. Für diese ist daher womöglich das neu vorgestellte SwitchCharge-Case interessant.

Für dieses zeichnet die britische Firma namens InDemand Design verantwortlich. Via Indiegogo wurde das SwitchCharge nun vorgestellt und soll dort 80.000 US-Dollar per Crowdfunding zusammen bekommen, um in Produktion zu gehen. Aktuell steht man bereits bei über 76.000 Dollar, so dass dieses Vorhaben wohl von Erfolg gekrönt sein dürfte.

Das Case umfasst eine große Batterie mit 12.000 mAh und liefert so weitere 12 Stunden Akkulaufzeit für die Switch im mobilen Einsatz. Auch fällt der Kickstand robuster aus und es gibt Slots für Game Cards, die derzeit nicht genutzt werden. Zum Laden steht ein USB-C-Port bereit, so dass ihr gleichzeitig laden und spielen könnt.