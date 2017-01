Daumen drücken: Vielleicht dürfen wir auf der kommenden Nintendo-Konsole wieder in die Welt von Eternal Darkness abtauchen.

Es könnte sein, dass wir auf der Nintendo Switch erneut in die gruselige Welt von Eternal Darkness abtauchen können. Laut DualShockers hat Nintendo jetzt nämlich die Markenrechte beim United States Patent and Trademark Office erneuern lassen. Bedenkt man zusätzlich, dass die Switch-Vorstellung in Tokyo am 13. Januar um fünf Uhr deutscher Zeit stattfindet, also gar nicht mehr weit entfernt ist, klingt eine entsprechende Fassung schon greifbarer.

Eternal Darkness erschien ursprünglich in Europa am 1. November 2002 für den GameCube und sorgte in der Folgezeit durch seine neuartigen Schockeffekte für schweißnasse Hände bei Videospielern. Die Kickstarter-Finanzierung des spirituellen Nachfolgers Shadow of the Eternals scheiterte dagegen bisher leider zweimal. Die Erneuerung des Markenrechts, kann, muss aber absolut nicht bedeuten, dass ein neuer Teil in Planung ist.