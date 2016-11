Laut einem Eintrag in der IMDb befinden sich momentan verschiedene Mario Titel für die Nintendo Switch in Entwicklung. So sollen unter anderem Super Mario Galaxy 3 und Super Mario Sunshine HD auf die Konsole kommen.

Wie wir bereits im Teaser-Trailer zur Nintendo Switch gesehen haben, kann man davon ausgehen, dass sich ein neuer Mario-Titel bereits in der Entwicklung befindet und nahezu fertig gestellt ist. Jedoch sind nun Gerüchte aufgetaucht, dass nicht nur ein Titel mit dem Klempner als Hauptfigur innerhalb der ersten Monate für die Konsole erscheinen soll.

So ist bei der IMDb, kurz für die International Movie Database, ein paar Einträge bei Charles Martinets Profil, die Stimme von Mario und Luigi, aufgetaucht, die, sofern auf Tatsachen basierend, darauf hindeuten, dass nicht nur ein Super Mario Galaxy 3 im Jahr 2017 erscheinen soll, sondern auch ein Super Mario Sunshine HD und ein Super Mario Maker Deluxe.

Stutzig macht in der Auflistung jedoch, dass noch ein Mario-Golf-Titel aufgelistet ist, der im Jahr 2017 für die Wii U erscheinen soll. Das könnte bedeuten, dass nach The Legend of Zelda: Breath of the Wild noch weitere Spiele für die Current-Gen-Konsole erscheinen oder es sich dabei einfach um einen Fehler handelt und der Titel ebenfalls für die Switch erscheinen könnte.

Da es sich bei den Einträgen um keine bestätigten Projekte handelt, solltet ihr sie zunächst als Gerücht auffassen. Spätestens in zwei Monaten sollten wir schlauer sein. Dann werden weitere Informationen zur Nintendo Switch enthüllt.