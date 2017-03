Mit der Switch wollte sich Nintendo vornehmlich auf das Thema Gaming konzentrieren, weshalb zum Verkaufsstart Media-Apps bekannter Streaming-Dienste fehlten. Diese sollen aber noch nachgeliefert werden.

Wer sich eine Konsole kauft, der wird sicherlich vor allen Dingen das Thema Gaming im Blick haben. Dennoch spielt auch der sonstige Medienkonsum heutzutage eine wichtige Rolle, weshalb Konsolen-Anbietern daran gelegen ist, dass beispielsweise auch die größten Streaming-Dienste mit einer eigenen App auf der jeweiligen Plattform vertreten ist. Diesbezüglich hat sich nun Reggie Fils-Aime, Chef von Nintendo of America, in einem Interview geäußert.

Gegenüber der Washington Post bestätigt Fils-Aime, dass man sich mit einer "Vielzahl von Firmen über andere Dienste" in Gesprächen befinde. Dazu sollen beispielsweise Netflix, Hulu und Amazon zählen. Apps dieser Anbieter sollen in absehbarer Zeit folgen, so der Nintendo-Mann weiter.

Als Begründung, warum man den eigenen Fokus nicht von Haus aus bereits auf diesen Bereich gelegt habe, fügt er hinzu: "Wir haben die Nintendo Switch als hochklassiges Gaming-Gerät gebaut, was bedeutet, dass wir von euch wollen, dass ihr zuerst und vorwiegend Spiele auf dem System zockt und eine unglaublich spaßige Erfahrung dabei habt."

Die Media-Apps wären keine Dienste gewesen, welche die Switch von den Mitbewerbern groß unterschieden hätte. Vielmehr sehe man in der Switch eine Plattform, auf der die hauseigenen Franchises wie Zelda, Mario oder Fire Emblem exklusiv genossen werden könnten.