Ihr wünscht euch unbedingt noch Streaming-Apps wie Netflix auf eurer Switch? Tja, da müssen wir eure Hoffnungen zerstören.

Wenn man unter Switch-Besitzern fragt, was der Konsole aktuell noch unbedingt fehlt, stehen Streaming-Dienste wie Amazon Prime Instant Video oder Netflix neben Informationen zur Virtual Console und dem Online-Dienst ganz weit oben auf dieser Liste. Ihr freut euch darauf, Serien wie Stranger Things auf der Hybridkonsole anzusehen? Dann müsst ihr jetzt ganz stark sein, denn auf eine Anfrage von Nintendo Screens über Twitter, hat der offizielle Netflix-Account angegeben, dass es aktuell keine Pläne für Netflix auf der Switch gebe.

@Netflixhelps @netflix is there any word on when Netflix may be launching on the Nintendo Switch? The demand is high! We are eagerly awaiting its launch!