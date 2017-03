Seit dem Launch der Nintendo Switch plagt sich der eine oder andere Besitzer der neuen Konsole mit Verbindungsproblemen beim linken Joy-Con. Laut Nintendo handele es sich dabei jedoch nicht um einen Design-Fehler.

In einem Statement erklärt Nintendo: "Es gibt keinen Design-Fehler mit den Joy-Con-Controllern, und kein weit verbreiteter, proaktiver Aufwand zur Reparatur oder zum Ersatz ist im Gange. Eine Abweichung in der Produktion hat bei einer kleinen Anzahl der linken Joy-Con zu Interferenzen bei der Verbindung geführt."

"Zukünftig wird dies kein Problem mehr sein, da die Abweichung in der Produktion addressiert und in der Fabrik behoben wurde", so Nintendo weiter.

Solltet ihr von dem Problem betroffen sein, rät euch Nintendo, direkt den Kundendienst zu kontaktieren, um festzustellen, ob eine Reparatur notwendig ist. Informationen zur Kontaktaufnahme findet ihr auf der Support-Seite des Konzerns.