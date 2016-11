Nachdem die Nintendo Switch im Januar detailliert vorgestellt wird, besteht im Februar erneut die Möglichkeit die neue Konsole im Rahmen der Tokaigi 2017 anzuspielen.

Im Rahmen der detaillierten Vorstellung der Nintendo Switch, die vom 12. auf den 13. Januar stattfindet, wird die neue Konsole spielbar sein. Doch bereits im Februar wird es erneut die Möglichkeit geben, Hand an die Konsole zu legen.

Denn wie nun angekündigt wurde, wird Nintendo mit der Hardware auf der Tokaigi 2017: Game Party Japan vertreten sein, die am 11. und 12. Februar stattfinden wird. Auch wenn es bisher noch kein Event in Deutschland gibt, an dem man die Nintendo Switch spielen kann, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis solch eine Ankündigung stattfindet.