Am Rande der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat sich Nintendo nun erstmals auch mit Prognosen zur unlängst vorgestellten neuen Plattform Switch zu Wort gemeldet.

Das aktuelle Geschäftsjahr Nintendos läuft passenderweise bis Ende März 2017, die unlängst vorgestellte Nintendo Switch erscheint im besagten März. Mit welcher Menge an Konsolen rechnet denn das Unternehmen selbst in den ersten Tagen und Wochen nach dem Release? Diese Frage hat nun President Tatsumi Kimishima in einem Briefing zu den Geschäftszahlen beantwortet.

So berichtet der an dem Briefing teilnehmende Takashi Mochizuki, Reporter für das renommierte Wall Street Journal, dass Nintendo laut Kimishima bis Ende März rund zwei Millionen Exemplare der neuen Konsole ausliefern möchte. Dabei handelt es sich also um die Menge der Plattform, die an Händler veräußert werden soll, also um keine Prognose über tatsächliche Verkäufe an Endkunden.

Ob es sich dabei um ein gutes Ergebnis handelt oder nicht, wird größtenteils aber davon abhängig sein, wann Nintendo die Switch tatsächlich im März auf den Markt bringt. Zwei Millionen Exemplare wären sicherlich ein guter Wert, sollte man für den Release eher Ende März anpeilen.

In diesem Zusammenhang bekräftigte Kimishima außerdem, dass die Switch bereits zum Verkaufsstart nicht mit einem Verlust veräußert wird. Je Exemplar sind also zumindest die Herstellungskosten für Nintendo wieder eingenommen.