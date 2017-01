Nachdem Nintendo die Katze aus dem Sack gelassen und den Erscheinungstermin der Switch bekanntgegeben hat, machte man auch offizielle Angaben zum Preis.

Auch zur Preisgestaltung gab es im Vorfeld des heutigen Events zahlreiche Spekulationen. Diese reichten von 250 Dollar bis hin zu über 400 Dollar. Erfreulicherweise orientiert sich Nintendo mit der unverbindlichen Preisempfehlung aber eher an den tiefer angesiedelten Spekulationen.

Wenn die Switch am 03. März in die Läden kommt, dann wird diese in Nordamerika 299 US-Dollar kosten. In Japan sollen Gamer 29.980 Yen berappen, was umgerechnet rund 245 Euro entspricht.

Für den hiesigen Markt sieht die Lage etwas anders aus, denn eine konkrete Preisangabe in Euro machte Nintendo nicht. Vielmehr soll der Preis je nach Händler und Land wohl etwas variieren. Ihr werdet ihr euch aber vermutlich auf rund 250 Euro einstellen können. Für Australien nannte man indes noch gar keinen Preis.