Nintendo dürfte mit der bisherigen Performance der neuen Konsole Switch durchaus zufrieden sein. Nicht nur in Japan ist das gute Stück erfolgreich unterwegs, sondern insbesondere auch in den USA.

Wie anhand der neuen Zahlen des US-Marktforschungsinstituts NPD Group bekannt wurde, sorgte die Switch in den Vereinigten Staaten für eine neue Nintendo-Erfolgsgeschichte. Die frühen Verkaufszahlen fallen nämlich so gut aus, dass die Hybrid-Konsole nun die sich am schnellsten verkaufende Konsole in den USA in der Geschichte des Unternehmens ist.

Folglich heimste die Switch in den USA im März auch die Spitzenposition im Hardware-Ranking ein und ließ sowohl PS4 als auch Xbox One hinter sich. Rund 906.000 Konsolen sollen allein dort über die Ladentheke gewandert sein.

Und auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist erfolgreich. Dieser avancierte zum sich am schnellsten verkaufenden Software-Titel von Nintendo überhaupt. Quasi zu jeder Switch wurde das Spiel verkauft, insgesamt reichte es inklusive Wii-U-Fassung für 1,3 Millionen Verkäufe.