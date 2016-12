In einem Interview hat Shuhei Yoshida von Sony zur Nintendo Switch geäußert. Dabei gab er zu verstehen, dass er keine Konkurrenz in der Konsole sieht.

Wenn die Nintendo Switch im März erscheint, wird auch Nintendo wieder im Kampf um die Krone im Konsolenkrieg mitmischen. Doch was sagen eigentlich die Konkurrenten dazu? Sonys Shuhei Yoshida hat sich nun in einem Interview zu der neuen Konsole geäußert.

So gibt er zu verstehen, dass er in der Konsole keine direkte Konkurrenz sieht. Yoshida geht davon aus, dass sich Nintendo erneut seine eigene Nische suchen wird, wie es bereits bei der Wii der Fall war. Trotzdem findet er die Konsole ziemlich interessant, da sie sich wieder mehr an Core-Gamer richtet und das Marketing auch darauf ausgerichtet ist.