So teuer ist die Konsole in der Herstellung

Nintendo möchte die Switch gewinnbringend verkaufen. Wie hoch die Produktionskosten je Konsole sind, soll jetzt errechnet worden sein. Das Ergebnis ist überraschend.

Es ist immer wieder interessant zu erfahren, wie hoch die Materialkosten von der Technik ist, die wir so kaufen. Nun hat die japanische Firma Fomalhaut nicht nur eine Aufstellung der Kosten der Nintendo Switch veröffentlicht, sondern auch eine Prognose der Verkäufe abgegeben.

So wird angenommen, dass die neue Nintendo Konsole in der Herstellung 257 Dollar kostet. Damit wäre der Preis höher, als man bisher angenommen hat. Immerhin liegt im Konzept und gerade in den Joy-Con-Controllern jede Menge neuer Technik, die die Produktionskosten in die Höhe treiben. Weiterhin geht die Firma davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 2018 knappe 30 Millionen Konsolen verkauft werden.