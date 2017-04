Nintendo kann mit den Verkaufszahlen der Nintendo Switch durchaus zufrieden sein. Laut des letzten Finanzberichts wurde die Konsole bis Ende März 2,74 Millionen mal an Händler ausgeliefert.

Die Nintendo Switch hat weltweit einen furiosen Verkaufsstart hingelegt. Das geht zumindest aus dem aktuellen Finanzbericht des japanischen Konzerns hervor. Demnach wurde die Konsole bis zum 31. März, also im Launch-Monat, weltweit an 2,74 Millionen Händler ausgeliefert. Angesichts der Tatsache, dass die Konsole aktuell immer noch fast überall ausverkauft ist, dürften sich die Verkaufszahlen auf fast dem gleichen Niveau bewegen.

Zum Vergleich: Die Wii U erreichte bis zum Ende der Produktion Verkaufszahlen von 13,56 Millionen Einheiten und ist damit die Konsole von Nintendo, die sich bisher am schlechtesten verkauft hat. Die Switch hingegen soll alleine in diesem Fiskaljahr, das bis März 2018 dauert, noch rund 10 Millionen mal ausgeliefert werden. Dadurch könnte die Switch die Wii U innerhalb eines Jahres in den Verkäufen überholen.

Zudem gab es auch erste Verkaufszahlen zu den Spielen, die für die Nintendo Switch erschienen sind. Interessant dabei: gut die Hälfte der 5,46 Millionen ausgelieferten Spiele waren The Legend of Zelda: Breath of the Wild. 2,76 Millionen Mal wurde das Rollenspiel an Händler ausgeliefert. Öfter also als die Konsole selbst. In diesem Jahr plant Nintendo, 35 Millionen weitere Einheiten an Spielen für die Switch zu verkaufen.