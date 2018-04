So gut soll sich sich die nächsten Monate verkaufen

Wir berichteten ja bereits in Zusammenhang mit dem Personalwechsel bei Nintendo, dass sich die Switch laut aktuellem Geschäftsbericht mittlerweile 17,79 Millionen Mal verkauft hat. Auch künftig geht das Unternehmen indes von einem anhaltenden Verkaufserfolg aus.

Anlässlich des Geschäftsjahresabschlusses zum 31. März 2018 hat Nintendo auch eine Prognose abgeliefert, wie es im neuen Fiskaljahr weiter gehen soll. Dieses läuft bis zum 31. März 2019 und die Switch soll sich dabei weiterhin als Zugpferd und Kassenschlager erweisen.

So möchten die Japaner im neuen Geschäftsjahr nicht weniger als 20 Millionen weitere Switch-Exemplare an den Mann bzw. die Frau bringen, womit die Gesamtverkaufszahl zum Ende des neuen Fiskaljahres auf satte 37,79 Millionen anwachsen würde. Zudem soll sich auch der immer noch aktuelle Handheld 3DS weitere vier Millionen Mal verkaufen und es schlussendlich auf 76,53 Millionen verkaufte Exemplare bis zum 31.03.2019 bringen.

Die Endkunden hätten das neue Konzept mit der Switch sehr gut aufgenommen, weshalb man weiter von einem "günstigen Momentum" für die Hardware ausgehe, heißt es in einer Stellungnahme. Im neuen Geschäftsjahr dürfte man daher noch eine breitere Masse an Kunden mit der Switch ansprechen können, als man bisher gedacht hatte. Dafür soll übrigens auch der Release von Nintendo Labo im April sorgen, denn schließlich würde man so auch wieder eine komplett neue Art des Spielens zur Verfügung stellen. Auch den Veröffentlichungen von Mario Tennis Aces im Juni sowie des neuen Super Smash Bros. im neuen Geschäftsjahr rechnet man großes Potential für weiteres Wachstum zu.

Apropos Software: Auch von dieser Front gab es aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr beachtliche Zahlen zu vermelden. Super Mario Odyssey wurde 10,41 Millionen Mal ausgeliefert, Mario Kart 8 Deluxe brachte es auf 9,22 Millionen Exemplare. Splatoon 2 lag am Ende bei 6,02 Millionen und beim 3DS entpuppte sich Pokémon UltraSonne / UltraMond mit 7,51 Millionen Exemplaren wieder als Kassenschlager.

Die Retro-Konsole SNES Classic Edition wurde übrigens auch beachtliche 5,28 Millionen Mal verkauft.