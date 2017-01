Bekanntlich ist der Speicher von Nintendo Switch recht klein. Nun ist bekannt, wie groß die zusätzliche microSD darf beziehungsweise maximal sein darf. Nur billig wird das nicht gerade.

Wenig überraschend iast Nintendo Switch mit gerade 32 Gigabyte internem Speicher nicht gerade üppig bestückt. Mehr steht durch den Einsatz von microSDXC-Karten zur Verfügung. Die werdet ihr auch dringend brauchen, solltet ihr den Download von Spielen präferieren. Alleine der System-Seller The Legend of Zelda: Breath of the Wild benötigt 13,4 GB auf der Switch. Das ist nur unwesentlich mehr als bei der Wii-U-Version (13 GB). Solltet ihr das neue Open-World-Adventure herunterladen, sind schon 40 Prozent des internen Speichers belegt. Für ein Skyrim, das noch in diesem Jahr erscheint, wird es dann eng.

Laut offiziellen Angaben von Nintendo ist Switch mit Speicherkarten von bis zu 256 GB Größe kompatibel. Später gab das Unternehmen gegenüber GameInformer sogar an, dass 2 TB ohne Probleme in das System gesteckt werden können. Letztere sind aber noch nicht einmal auf dem Markt. So ist Switch zumindest für die Zukunft gerüstet. Eine microSDXC-Karte mit 256 GB liegt aktuell bei rund 150 Euro. Das kleine Speichermedium ist also um ein Vielfaches teuerer, als eine gewöhnliche Festplatte, die ihr vermutlich nicht mit der Konsole verwenden könnt.

Generell ist die Anschaffung der Nintendo Switch beziehungsweise die zusätzlichen Zubehörs kein Pappenstiel. Beispielsweise müsst ihr für die simple Basis inklusive Netzteil und HDMI-Kabel rund 90 Euro löhnen. Ein Paar zusätzlicher Joy-Cons kostet 70 Euro. (Zur News: Nintendo Switch Zubehör Preise).