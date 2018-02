So erhaltet ihr Switch-Inhalte für eure Punkte

My Nintendo

Bei My Nintendo erhaltet ihr im nächsten Monat auch Belohnungen für die Nintendo Switch. Mit gesammelten Goldpunkten durch Spielekäufe könnt ihr Rabatte oder weitere Extras bekommen.

Ab Anfang März könnt ihr eure gesammelten Punkte bei My Nintendo für Käufe digitaler Inhalte für die Nintendo Switch nutzen. Solltet ihr Spiele in digitaler Form erwerben, dann erhaltet ihr fünf Prozent des Preise im Nintendo eShop als Goldpunkte gutgeschrieben. Bei Softwarekarten bekommt ihr ein Prozent des vollen Preise im Nintendo eShop. Gebt ihr beispielsweise 50 Euro aus, dann erhaltet ihr 250 Punkte, die einem Wert von 2,50 Euro entsprechen. Die Punkte sind nach Erhalt für 12 Monate gültig und verfallen am Ende des jeweiligen Monats.

Genauere Details wie ihr an die Punkte gelangt könnt ihr der Übersicht entnehmen:

Downloads: 5%

Nintendo Switch-Spiele und DLC im Nintendo eShop: 5% dessen, was du bezahlt hast

Nintendo 3DS- und Wii U-Spiele im Nintendo eShop: 5% dessen, was du bezahlt hast

Downloadcodes: 5% des vollen Nintendo eShop-Preises für den gleichen Inhalt

Softwarekarten: 1%

Nintendo Switch-Spiele: 1% des vollen Nintendo eShop-Preises dieses Spiels

Im nächsten Monat ist es dann soweit und das Sparen mit den Goldpunkten kann losgehen. Vielleicht sammelt ihr ja auch genug Punkte und könnt ein Spiel gratis ergattern.