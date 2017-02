So aktiviert ihr das Lockscreen-Easteregg

Nintendo hat es wieder getan! Anstatt euch einen langweiligen Lockscreen mit der Nintendo Switch zu bieten, haben die Japaner ein pfiffiges Easter Egg versteckt. Wir verraten euch, wie ihr es aktivieren könnt!

Wenn ihr eure Switch im Tablet-Modus benutzt, verhält sie sich ähnlich wie ein Smartphone oder Tablet. Es gibt einen Sperrbildschirm, damit ihr die Konsole unterwegs nicht ausversehen aktiviert. Doch anstatt einfach nur die Konsole zu aktivieren, könnt ihr zusätzlich noch Musik machen. Das wird euch jedoch nirgends verraten.

Sobald ihr eine der vorderen Taste benutzt, um den Bildschirm zu entsperren, erklingt ein Standard-Ton. Solltet ihr jedoch mit ZL, ZR oder den beiden Analog-Sticks die Sperre auflösen, erklingen verschiedene Sounds. Ob das besonders nützlich ist, sei an dieser Stelle dahingestellt, ein Hinhörer für Unwissende ist es jedoch allemal.

Man darf gespannt sein, welche Easter-Eggs Nintendo noch in der Konsole versteckt hat. Das Unternehmen ist seit jeher dafür bekannt, viele verspielte Details in seine Betriebssysteme zu verbauen. Die Nintendo Switch erscheint weltweit am kommenden Freitag, dem 03. März.