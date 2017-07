Nintendo hat im Rahmen der Direct-Ausgabe rund um Splatoon 2 nun auch den Veröffentlichungstermin für die Online-App zur Switch bestätigt.

Die aktuelle Hybrid-Konsole Switch erhält seitens Nintendo auch eine begleitende Online-App spendiert; diese wurde nun mit einem Release-Termin versehen und wird bereits in wenigen Wochen zu haben sein. Die Veröffentlichung erfolgt am 21. Juli 2017.

Dank der Nintendo Switch Online App soll eure Erfahrung mit der Switch weiter verbessert werden. Splatoon 2 wird als eines der ersten Spiele von der App profitieren und euch über diese Zugang zum SplatNet 2 gewähren. Dieses ist im Großen und Ganzen so wie das ursprüngliche SplatNet gestaltet, so dass ihr dort eure Ausrüstung und eure Statistiken einsehen könnt. Zudem könnt ihr über die App sowie das SplatNet 2 auch mit anderen Spielern chatten oder diese in eure Lobby einladen.

Teile der Features sind auch Teil des künftigen Online-Dienstes der Switch, der noch bis 2018 kostenfrei ist, später aber rund 20 Dollar im Jahr kostsen wird.