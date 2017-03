Pro Controller soll am PC funktionieren

Der Pro Controller der neuen Nintendo Switch lässt sich offenbar auch am PC verwenden, auch wenn das von Nintendo noch nicht offiziell angekündigt wurde.

Ein Feature, das man von Nintendo-Controllern so eher selten kannte, wird nun offenbar mit der Switch umgesetzt. Der für die Plattform erhältliche Pro Controller lässt sich ganz offensichtlich auch am PC einsetzen. Das hat YouTube-Nutzer Drewoof herausgefunden, der frühzeitig seine Hände an einen solchen Controller bekommen hat.

In einem Video zeigt er, dass der Controller via Bluetooth mit dem PC verbunden und anschließend eingesetzt werden kann. Drewoof nutzt dabei den Dolphin-Emulator, der für GameCube- und Wii-Spiele eingesetzt wird. Laut dem Nutzer soll der Controller jedoch mit eigentlichen allen Spielen, die über GamePad-Support verfügen, eingesetzt werden können. Auch mit Steam Big Picture funktioniert das zum Beispiel.

In einem zweiten Video erklärt der YouTuber, wie ihr die Verbindung mit dem Controller herstellen könnt.