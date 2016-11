Der britische Händler GAME will über die Preise unterschiedlicher Versionen von Nintendo Switch informiert sein. Demnach gibt es Modelle mit unterschiedlicher Speicherkapazität. Auch die Kosten von Zubehör sind angeblich schon bekannt.

Laut LetsPlayVideoGames weiß der britische Händler GAME die Preise für ein Basis- und eine Premium-Modell der Nintendo Switch. Das Unternehmen beruft sich auf "verlässliche" Quellen. Das einfachere Modell soll demnach 199,99 Pfund, die Premiumversion mit mehr Speicher und einem Spiel 249,99 Pfund kosten. Um welchen Titel es sich bei dem Bundle handelt, ist nicht bekannt. Die Quellen sprechen außerdem von einem Preis des Switch-Pro-Controllers, der für 39,99 Pfund in den Handel kommen soll.

Auch wenn es sich um Preise für einen spezifischen Anbieter handelt, plant Nintendo offenbar "eine beinahe direkte Übertragung des Preises in andere Regionen vorzunehmen, die, [wie an GAME herangetragen wurde,] dem Schritt in Richtung Konsole ohne Region-Lock zugute kommt." Die Kosten könnten sich Demnach auf 250 und 300 Euro für beide Optionen belaufen.