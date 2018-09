Online-Service: An diesem Tag geht es los!

Nintendos kostenpflichtiger Online-Service hatte bisher noch keinen Starttermin, doch das ist Vergangenheit. Heute gibt man bekannt, wann es damit losgeht.

Am heutigen Tag hat Nintendo den Termin für den Start seines Online-Service bekannt gegeben. Bereits in wenigen Tagen geht es los mit dem Switch-Pendant zu PlayStation Plus und Xbox Live Gold.

Der Startschuss für Nintendo Switch Online, so der Name des Angebots, fällt am kommenden Mittwoch, den 19. September. Zunächst wird es eine kostenlose, siebentägige Mitgliedschaft geben, die alle nutzen können, die bereits über einen Nintendo-Account verfügen.

Weitere Infos zu dem Angebot soll es auf der nächsten Nintendo Direct geben: Der Livestream ist für die Nacht von Donnerstag auf Freitag vorgesehen – um 0.00 Uhr geht es los. Wie üblich könnt ihr die Präsentation auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo direkt mitverfolgen oder euch nachträglich anschauen.