Wir berichteten ja bereits heute Morgen, dass der neue Online-Dienst rund um die Switch kostenpflichtig werden wird. Multiplayer-Spiele gibt es online also nicht mehr für lau; im Übrigen war aber noch unklar, was ihr beim Online-Dienst eigentlich erwarten könnt. Hier gibt es nun frische Informationen.

Der Online-Service der Switch wird demnach über die Kostenpflich hinaus auch in anderen Bereichen dem PS4-Modell PlayStation Plus sowie dem Xbox-One-Dienst im Rahmen einer Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live ähnlich sein. Nach der zunächst kostenfreien Phase ab Veröffentlichung bis in den Herbst 2017, in deren Rahmen es voraussichtlich hauptsächlich um den Online-Multiplayer geht, wird es ab der Einführung eines Abos auch zur Konkurrenz vergleichbare Features geben.

Für Herbst 2017 hat Nintendo demnach für den Online-Dienst nicht nur die Einführung von Online-Lobbies und eines Sprach-Chats geplant, sondern auch monatliche Spiele-Downloads und diverse Deals und Vergünstigungen. Voraussichtlich werdet ihr euch also auch auf ein vergleichbares Spieleprogramm wie bei PS Plus oder den Games with Gold auf der Xbox freuen dürfen. Ob ihr dabei auch qualitativ hochwertige Titel erwarten dürft, bleibt zunächst abzuwarten.

Alle Features werden via Smartphone gemanagt werden können; die notwendige App soll im Sommer 2017 veröffentlicht werden.