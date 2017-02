Wir wissen ja bereits, dass künftig auch auf der Nintendo Switch die Online-Dienste kostenpflichtig sein werden. Gegenüber der Konkurrenz soll das Angebot bei Nintendo aber kostengünstiger ausfallen.

Wie auch auf der PlayStation 4 oder der Xbox One müssen Spieler künftig auf der Switch Kohle berappen, um online zocken zu können. Gleichzeitig wird Nintendo auch zeitlich befristet Virtual-Console-Titel für Abonnenten anbieten - wenngleich in deutlich geringerem Umfang als die Konkurrenz. Dafür wird das Angebot aber wohl auch deutlich günstiger sein.

In einem Interview mit der japanischen Nikkei hat sich Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima nun zur Preisgestaltung geäußert und eine Spanne von 2.000 bis 3.000 Yen pro Jahr genannt. Damit würde der Online-Dienst auf der Switch umgerechnet mit 17,63 bis 26,44 Dollar bzw. einen ähnlichen Euro-Wert zu Buche schlagen. Verglichen mit Sony und Microsoft wäre man damit bei Nintendo moderat unterwegs.

Vermutlich wird man wie erwähnt aber auch weniger Inhalte zu bieten haben, als Abonnenten via Games with Gold bzw. der Instant Game Collection per PlayStation Plus erhalten. Beide Dienste kosten zum Vergleich 59,99 Dollar. Auf der Switch wird vermutlich maximal die Hälfte davon fällig werden.