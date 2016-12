Am 12. Januar wird Nintendo seine neue Hardware Switch in Japan ausführlich vorstellen. Darüber hinaus wurde auch eine US-Präsentation in New York am darauffolgenden Tag bestätigt. Mittlerweile wurde eine solche Vorführung auch für Europa angekündigt.

Ebenso wie das New Yorker Presse-Event, wird auch die Veranstaltung für europäische Pressevertreter und Journalisten am 13. Januar - also einen Tag nach der ausführlichen Vorstellung der Plattform in Japan - stattfinden. Auf dem alten Kontinent wurde dabei Paris als Ort des Geschehens auserkoren.

Nintendo hat nun damit begonnen, entsprechende Einladungen zu verschicken. Diese sind unter anderem via Twitter auch zügig im Netz gelandet.