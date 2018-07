Nintendo hat sich auf der E3 2018 vor allen Dingen auf Super Smash Bros. Ultimate sowie die weiteren Titel des Line-ups für das laufende Jahr 2018 konzentriert. Allerdings ist diesbezüglich das Ende der Fahnenstange noch keineswegs erreicht.

Wie Nintendo in Person von President Tatsumi Kimishima bestätigte, haben die Japaner ihr Spiele-Line-up für das laufende Jahr 2018 nämlich noch nicht einmal komplett vorgestellt. Demnach gibt es noch mehrere unangekündigte Spieltitel für die Switch, die dennoch noch in den kommenden sechs Monaten zu haben sein sollen.

Auch wenn man neben Super Smash Bros. Ultimate auch einige andere Titel vorgestellt und Fortnite via Epic Games direkt für die Switch veröffentlicht hat, so war das Line-up vielen Fans trotzdem zu überschaubar. Ein Grund zur Sorge soll das laut Kimishima nicht sein, denn das Unternehmen hat durchaus noch mehr in der Hinterhand. Die E3 sei schlicht nicht der passende Zeitpunkt gewesen, um das komplette Line-up für 2018 vorzustellen.

Die neuen Infos wurden nun im Rahmen eines Meetings mit Anteilseignern publik. Kimishima äußerte sich zu entsprechenden, von Eignern geäußerten Bedenken. Der Nintendo-President betont aber, dass das Software-Line-up sehr wohl "stark" sei und zum geeigneten Zeitpunkt vollständig enthüllt werde. Passendes Ereignis: die gamescom in Köln? Der Release weiterer Titel wird jedenfalls pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erfolgen.