Der Entwickler Suda51 zeigt sich begeistert von Nintendo Switch und möchte Titel entwickeln, die genau auf die Hardware zugeschnitten sind.

In einem Interview mit den Kollegen von VG247 hat sich Gouichi Suda, besser bekannt als Suda51 zu Nintendos kommender Konsole Switch geäußert. Er sieht der außergewöhnlichen Hardware mit Spannung entgegen und hat bereits Ideen, welche Spiele er auf dem Hybridgerät gerne umsetzen würde. Die Zukunft halte für ihn einige coole Projekte bereit. Beispielsweise sinniert er über ein Remake des Sequels von The Silver Case oder ein Visual-Novel-Adventure für PlayStation VR. Was ihn aber am meisten interessiert, ist Switch.

"Ich will eine. Nintendo entwickelt immer wirklich coole, interessante Hardware, die uns ermögicht, neue Dinge auszuprobieren", sagt Suda51. Er blickt zurück auf eines seiner früheren Projekte: No More Heroes sei eines der Spiele gewesen, dass die Möglichkeiten der Wii am besten genutzt habe. Ein ähnliches Erlebnis möchte Suda51 auf für Switch schaffen.