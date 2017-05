Nintendo soll großes Interesse daran haben, dass Dritthersteller-Spiele möglichst schnell für die neue Konsole Switch erscheinen. Über eine entsprechende Aufforderung seitens des japanischen Traditionskonzerns an Partner berichtet Asia Nikkei.

Seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch am 3. März sind bereits über zwei Monate vergangen und erste Erfolgsmeldungen weisen daraufhin, dass sich die Hybrid-Konsole gut verkauft (Zur News: So gut verkauft sich die Konsole wirklich). Auch die beiden größten Spiele-Zugpferde The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe erfreuen sich großer Beliebtheit und konnten hohe Absatzzahlen und neue Serien-Rekorde einfahren. Allerdings ist Nintendo nicht nur an einer Versorgung der Switch mit First-Party-Titeln gelegen, auch Dritthersteller sollen möglichst schnell ihre großen Spiele auf der Hybrid-Konsole veröffentlichen.

So soll Nintendo einem Bericht der Asia Nikkei zufolge, einen nicht näher genannten Third-Party-Entwickler darum gebeten haben, große Spiele so früh wie möglich auf den Markt zu bringen. Aus der Meldung geht jedoch nicht hervor um welches Studio oder welche Spiele es dabei geht. Die Angaben sollen Asia Nikkei zufolge von einer Führungskraft eines Software-Unternehmens stammen. Auch heißt es in dem Bericht, dass Nintendo dem Eindruck von Analysten zufolge, aus den Fehlern der Wii U gelernt habe. Den Umfang der Entwickler-Tools habe Nintendo demnach erhöht, wodurch die Entwicklung von Switch-Spielen einfacher sein soll.

Ein mögliches Spiel, um das es in dem Bericht geht, könnte das bisher unbestätigte und nicht angekündigte Mario + Rabbids: Kingdom Battle von Ubisoft sein. Erst kürzlich gab es neue Gerüchte zum Mario-Rabbids-Crossover, bei dem es sich um ein Rollenspiel handeln soll. Allerdings könnte Nintendos Bitte auch an ein anderes Unternehmen gerichtet gewesen sein. Derzeit befinden sich neben den Nintendo-eigenen Spielen Arms, Splatoon 2 und Super Mario Odyssey auch einige Titel bei Drittherstellern in Entwicklung. Dazu zählen etwa The Elder Scrolls V: Skyrim, Fifa 18 und NBA 2K18.

Mögliche Ankündigungen zu neuen Switch-Spielen könnten im Zuge der E3 2017, die vom 13. bis 16. Juni in Los Angeles stattfindet, erfolgen. Nintendo wird erneut auf eine klassische Pressekonferenz verzichten.