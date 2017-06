Die Switch aus dem Hause Nintendo ist vielerorts immer noch schwer zu bekommen. Nun gibt es eine neue Stellungnahme des Unternehmens.

Seit dem Release der Switch im März ist es mitunter schwierig, die neue Hybrid-Plattform von Nintendo auch zu bekommen. Vor allen Dingen auch in Japan tut sich Nintendo schwer, die Nachfrage erfüllen zu können. Diesbezüglich hat sich nun Charlie Scibetta, der Corporate Communications Director bei Nintendo, noch einmal geäußert.

"Es ist definitiv keine Absicht in der Form, dass wir das Angebot verknappen wollen. Wir produzieren sie so schnell wir können", sagte Scibetta in einem Interview in Bezug auf die Switch. "Wir wollen soviele Exemplare auf dne Markt bringen, wie wir können, um auch die ganze Software, die derzeit erscheint, entsprechend zu unterstützen. Unser Job ist es wirklich, so schnell zu produzieren wie wir können, insbesondere auch für dieses Weihnachtsgeschäft, da wir genug Exemplare in den Regalen haben wollen, um Super Mario Odyssey zu unterstützen."

Scibetta räumte weiter ein, dass man bei Nintendo die Nachfrage nach der Switch unterschätzt habe, obwohl man im Vorfeld sogar recht ambitioniete Verkaufsziele kommuniziert hatte. "Es ist gut, dieses Problem zu haben, aber wir arbeiten wirklich sehr hart daran und versuchen, die Nachfrage zu befriedigen", so der Nintendo-Mann abschließend.