Nintendo hat einen Livestream angekündigt, der die kommenden Indie-Spiele für die Nintendo Switch präsentiert. Dieser findet am Dienstag den 28. Februar um 18 Uhr deutscher Zeit statt.

Wie Nintendo angekündigt hat, findet am Dienstag, den 28. Februar, um 18 Uhr deutscher Zeit ein Livestream statt, der die kommenden Indie-Spiele für die Nintendo Switch vorstellt. Die Übertragung hört auf den Namen "Nindies Showcase" und Interessierte können diese über die offizielle Webseite mitverfolgen. Bereits kürzlich hatte Nintendo bestätigt, dass in diesem Jahr mehr als 60 Indie-Titel den Weg in den eShop der Nintendo Switch finden werden.

Die Nintendo Switch erscheint diese Woche im Handel. Am 03. März erscheinen ebenfalls die Titel Shovel Knight und Fast RMX als digitale Versionen.