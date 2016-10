Firmenpräsident Tatsumi Kimishima hat jetzt erklärt, dass die Nintendo Switch alle Gruppen von Videospielern ansprechen soll.

Bei der Vorstellung einer neuen Konsole ist stets eine wichtige Frage, an wen sich die Hardware denn nun eigentlich richten soll. Während Nintendo in Bezug auf seine Switch bis Januar noch viele Fragen unbeantwortet lässt, hat Firmenpräsident Tatsumi Kimishima gegenüber Bloomberg nun immerhin dieses Rätsel gelöst. Auf den Punkt gebracht soll sich die Konsole nämlich an sämtliche Videospieler richten und nicht nur an die sogenannten Core Gamer.

Kimishima erklärt dazu, dass die kommende Daddelkiste, wie der Name schon impliziere, viele Dinge wechsele, aber auf die Kunden treffe das nicht zu. Abhängig von der veröffentlichten Software könnten nämlich natürlich auch Familien und Kinder zum Joypad greifen. Die Präsentation am 20. Oktober habe sich dagegen an Core Gamer gerichtet, weil diese eben schon am besten mit der Materie vertraut seien. Eine grundsätzliche Firmenphilosophie wäre aber schon immer gewesen, ein Wachstum an Spielern in allen Altersgruppen zu generieren.

Ähnliche Worte hatte man von Nintendo bereits nach der Präsentation der Wii U im Jahr 2011 gehört. Damals hatte der Konzern das delikate Problem, dass man einerseits mit der Wii gerade die erfolgreichste Konsole der Firmengeschichte etabliert hatte, die andererseits aber viele Core Gamer abgeschreckt hatte. Mit dem Nachfolger konnte letztere Gruppe dann leider nie wirklich zurückgewonnen werden.