Die Nintendo-Switch-Station für den Fernseher gibts bald auch separat im Handel. Wie Nintendo heute ankündigte, erscheint das Zubehör-Set am 23. Juni.

Für die Nintendo Switch ist neues Zubehör im Anmarsch. Wie Nintendo Deutschland heute via Twitter mitgeteilt hat, erscheint die Dock-Station, mit der ihr die Konsole am Fernseher anschließen könnt, am 23. Juni im Handel. In dem Set dabei sind neben der Station auch ein HDMI-Kabel und ein Netzteil. Einsatzgebiete? Entweder als Ersatzgerät oder um die Switch ohne größeren Aufwand auch an einem Zweitfernseher verwenden zu können.

Was genau das Zubehör-Set kosten wird, hat Nintendo derweil noch nicht bekanntgegeben. Nach dem großen Reveal-Event war die Rede von etwa 90 Dollar. Freut ihr euch über die Ankündigung, die Station demnächst auch separat kaufen zu können oder haltet ihr das zum momentanen Zeitpunkt noch für total unnötig?